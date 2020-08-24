Пальчевський звернувся до українців: нам потрібно навчитися об'єднуватися

Бізнесмен, лідер партії "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський привітав українців з Днем незалежності. За його словами, 29 років - це мало для людини, але багато для країни.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у Facebook.

"Всіх, хто любить Україну - вітаю з Днем незалежності. 29 років мало для людини, але багато для країни. Ми навчилися вибирати. Ми навчилися відстоювати свої інтереси. Нам потрібно навчитися об'єднуватися і перемагати! Ось цього і я хотів би побажати", - сказав Пальчевський.

Також бізнесмен вважає, що українці навчилися вибирати і більше не дадуть шанс "самозванцям", які зраджують інтереси країни.

Нагадаємо, раніше Пальчевський заявляв, що вирішив пожити в 10 районах столиці, щоб детальніше ознайомитися з проблемами українців.

В інтерв'ю РБК-Україна Пальчевський заявив, що у нього є план відновлення економіки всієї України.

Згідно з останніми даними Центру Разумкова в київську міську раду проходять сім партій: "УДАР" Віталія Кличка, "Слуга народу", "ОПЗЖ", "ЄС", "Перемога Пальчевського", "Сила і честь", ВО "Батьківщина".