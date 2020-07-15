Пальчевський: кредитами МВФ уряд перекриває лише невеликий дефіцит бюджету

Лідер політичної сили "Перемога Пальчевського" вважає, що олігархи з допомогою облігацій внутрішньої державної позики "відбілюють" свій капітал. Тоді як кредитами МВФ уряд перекриває лише невеликий дефіцит бюджету країни.

Про це Андрій Пальчевський заявив в ефірі телеканалу 112.

"Якщо політичної волі нового керівництва не вистачить і президент Зеленський під тиском громадськості не зрозуміє, нарешті, що його доля не розповідати про курси валют, а займатися питаннями безпеки й зовнішніх відносин, але не керівництвом Нацбанку. Люди, далекі від фінансів, не розуміють, що там мільярди доларів перекладаються з нашого з вами кишені у свій власний. А вони виводяться за допомогою піраміди внутрішньої позики, про яку знає вже будь-яка домогосподарка", - заявив Пальчевський.

Політик також пояснив причини скуповування олігархами облігацій внутрішньої державної позики.

"Чому почали купувати облігації внутрішньої позики? Тому що вони "отбеляют" їх капітал. Якщо вони вклали гроші брудні в облігації, потім отримали шалені прибутки шляхом гри різниці курсів. Ці люди багатіють, коли всі бідніють. Це вже ганебно", - додав Пальчевський.

Політик переконаний, кредитами МВФ уряд перекриває лише невеликий дефіцит бюджету країни.

"Складається враження, що МВФ - це монетний двір для нашого керівництва. Вони беруть гроші у МВФ і затикають щілини, в той час як корабель економіки тоне", - резюмував Пальчевський.

Нагадав, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) закликає уряди змінити вид підтримки компаній, що натрапили на труднощі під час коронакризи. Фонд радить орієнтуватися на інвестиції в акціонерний капітал, а не на кредитування.

Раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%.