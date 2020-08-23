Пальчевський: хотілося б, щоб українські ракети знову літали в космос

Бізнесмен і лідер партії "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський вважає, що об'єднати українців зможуть успіхи країни.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Якщо щось об'єднує українців, то це ракети. Та сама, яку зробив наш житомирянин Сергій Корольов. Запустили 60 років тому, а гуде досі. Сьогодні був на Korolev Fest і там все злітне поле забито людьми. І ви знаєте, ні в кого не виникає питань щодо мови. Щастя, радість і гордість", - пише Пальчевський.

Також громадський діяч зазначив, що політики ховаються за патріотичними гаслами, але не створюють умов для розвитку країни.

"І ніхто не давав особливих там клятв нашій землі й бюджету, як це буває з політиками. Полетіли 60 років тому, а хотілося б, щоб і зараз літали", - завершив він.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна Пальчевський заявив, що у нього є план відновлення економіки всієї України.

Згідно з останніми даними Центру Разумкова в київську міську раду проходять сім партій: "УДАР" Віталія Кличка, "Слуга народу", "ОПЗЖ", "ЄС", "Перемога Пальчевського", "Сила і честь", ВО "Батьківщина".

Крім того, згідно з даними опитування, у другий тур виборів мера Києва проходять два кандидати - Віталій Кличко та Андрій Пальчевський.

За лідера політичної сили "Перемога Пальчевського" готові проголосувати 11% киян. За чинного мера - 44% респондентів, серед тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

Як відомо, місцеві вибори в Україні повинні пройти 25 жовтня.