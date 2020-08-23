Пальчевський: хотілося б, щоб українські ракети знову літали в космос

На його думку, зараз політики не створюють умов для розвитку країни
Бізнесмен і лідер партії "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський вважає, що об'єднати українців зможуть успіхи країни.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Якщо щось об'єднує українців, то це ракети. Та сама, яку зробив наш житомирянин Сергій Корольов. Запустили 60 років тому, а гуде досі. Сьогодні був на Korolev Fest і там все злітне поле забито людьми. І ви знаєте, ні в кого не виникає питань щодо мови. Щастя, радість і гордість", - пише Пальчевський.
Також громадський діяч зазначив, що політики ховаються за патріотичними гаслами, але не створюють умов для розвитку країни.
"І ніхто не давав особливих там клятв нашій землі й бюджету, як це буває з політиками. Полетіли 60 років тому, а хотілося б, щоб і зараз літали", - завершив він.
Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна Пальчевський заявив, що у нього є план відновлення економіки всієї України.
Згідно з останніми даними Центру Разумкова в київську міську раду проходять сім партій: "УДАР" Віталія Кличка, "Слуга народу", "ОПЗЖ", "ЄС", "Перемога Пальчевського", "Сила і честь", ВО "Батьківщина".
Крім того, згідно з даними опитування, у другий тур виборів мера Києва проходять два кандидати - Віталій Кличко та Андрій Пальчевський.
За лідера політичної сили "Перемога Пальчевського" готові проголосувати 11% киян. За чинного мера - 44% респондентів, серед тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.
Як відомо, місцеві вибори в Україні повинні пройти 25 жовтня.