Горят жилые дома, склады и офисное здание: все об обстреле Киева

Россияне в ночь на 5 августа в очередной раз совершили комбинированный обстрел Киева. В результате вражеской атаки в городе много пожаров, которые зафиксированы сразу в нескольких районах столицы.
РБК-Украина рассказывает все, что известно по состоянию на данный момент.
Главное:
Приблизительно в 00:20 в Киеве и большинстве областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сразу после этого Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски ракет, после чего в городе была слышна громкая серия взрывов.
Эти взрывы повторялись в 00:32 и 00:41. Затем, после небольшой паузы, в 01:07 прогремели новые взрывы, поскольку враг повторно запустил баллистику.
Начиная с 01:20 в Киеве была слышна активная работа ПВО, поскольку россияне предприняли попытку атаковать столицу реактивными дронами. Но уже в 01:46 в городе объявили отбой тревоги.
По данным мэра Киева Виталия Кличко и КМВА, последствия атаки фиксируются в Оболонском, Святошинском, Деснянском, Голосеевском районах и в пригороде столицы - Киево-Святошинском районе.
Детальнее о каждом из них рассказываем ниже.
Известно, что на Оболони зафиксировано попадание в офисное здание, на территорию нежилой застройки и есть пожар в складских помещениях по двум адресам.
Кроме того, была информация, что вследствие попадания, вероятно, ракеты - возникло возгорание в 20-этажном жилом доме. Однако эти данные не подтвердились.
Однако есть также информация о пожаре в еще одном жилом доме.
В этом районе горят складские постройки.
В КМВА проинформировали, что в Деснянском районе горит складское здание.
Первоначально было известно, что в Голосеевском районе возник пожар в одноэтажном складском здании. Также позже в КМВА рассказали, что произошло разрушение складского помещения. Под завалами могут находиться люди.
Кроме того, Кличко проинформировал, что по состоянию на 01:32 известно и о следующих последствиях:
Мэр столицы сообщил, что в Киево-Святошинском районе горят нежилые помещения. По его словам, там большой пожар.
Кличко сообщил, что на одном из объектов в результате повторных взрывов была повреждена машина скорой помощи. Водитель получил травмы.
Обновлено в 01:50
В КГВА сообщили, что на данный момент известно о двух пострадавших. В то же время Кличко написал, что в Голосеевском районе из-под завалов разрушенного склада извлекли двух человек.
То есть на данный момент, по предварительным данным, известно о двух пострадавших и травмированном водителе скорой помощи.
Обновлено в 02:20
"Трое пострадавших в результате атаки врага были госпитализированы медиками. Один из них находится в тяжелом состоянии", - написал Кличко.
Напомним, в ночь на 1 августа россияне тоже атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела последствия возникли в Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Днепровском и Печерском районах.
Из-за вражеских ударов люди в некоторых домах были под завалами. Кроме того, были пострадавшие и не только. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.