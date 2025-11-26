Пылают небоскребы, люди в ловушке: в Гонконге бушует масштабный пожар (фото, видео)

Известно о 13 погибших в результате сильного пожара, охватившего несколько высотных зданий в жилом комплексе в Гонконге. Кроме того, известно о 28 пострадавших, шестеро из которых были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Что известно о причине пожара

Пламя охватило восемь кварталов жилого комплекса "Ван Фук Корт" в районе Тай По. Всего там насчитывается 2000 квартир, в которых проживает около 4600 человек.

Причиной стало возгорание бамбуковых строительных лесов и сетки, которыми были окружены здания на время реновации. Местные жители жаловались на рабочих, которые курили во время работы.

Власти присвоили пожару самый высокий, пятый уровень опасности.

Сейчас с огнем борются 737 пожарных, один из них - 37-летний Хо Вай-хо, умер в больнице после госпитализации с ожогами лица.

Масштабная эвакуация

О возникновении пожара сообщили в 14:51, уже в 15:00 жители жилого комплекса начали эвакуироваться. Министерство внутренних дел Гонконга открыло несколько общественных центров как временные приюты, некоторые школы также принимают эвакуированных.

Фото: масштабный пожар в Гонконге 26 ноября (Getty Images)

Полиция получила сообщение о по меньшей мере 13 человек, которые оказались в ловушке на территории комплекса.

По данным транспортного департамента Гонконга, закрыто несколько дорог и изменены маршруты для более 30 автобусных линий, чтобы избежать пожара. Департамент добавляет, что "тщательно следит за ситуацией на дорогах в режиме реального времени".

Последний раз пожар пятой степени в Гонконге произошел 17 лет назад. В 2008 году в здании Cornwall Court в деловом районе Монг-Кок произошел пожар, в результате которого погибло четыре человека.