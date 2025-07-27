Горящее шасси и черный дым вокруг: в США загорелся самолет с 179 людьми на борту

В пятницу, 26 июля, в международном аэропорту Денвера произошло чрезвычайное происшествие.

Во время взлета пассажирского самолета Boeing 737 Max авиакомпании American Express, выполнявшего рейс в Майами, вспыхнул пожар. У лайнера внезапно загорелась стойка шасси, что вызвало панику на борту.

Пилоты немедленно остановили движение самолета на взлетной полосе и дали команду на экстренную эвакуацию. Людей эвакуировали из салона с помощью аварийных трапов.

На видео, снятом очевидцами, видно, как пассажиры в панике спускаются с борта по трапам, пока задняя часть самолета охвачена огнем и клубится густым черным дымом.

На момент инцидента в самолете находились 173 пассажира и 6 членов экипажа.

К счастью, жертв удалось избежать.

По информации местных властей, пятеро пассажиров получили незначительные травмы, им оказали помощь на месте. Еще один человек был госпитализирован для дополнительного обследования.

Причины возгорания выясняются. По предварительной информации, речь могла идти о технической неисправности шасси, что является предметом отдельной проверки, особенно на фоне усиленного внимания к безопасности самолетов серии Boeing 737 Max.

В результате инцидента в аэропорту было задержано 87 рейсов.