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Палатний озвучив пропозиції "УДАРу" Кличка щодо реальної підтримки бізнесу

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Київ, П'ятниця 03 вересня 2021 17:35
Палатний озвучив пропозиції "УДАРу" Кличка щодо реальної підтримки бізнесу Фото: голова виконкому партії "УДАР Віталія Кличка" Артур Палатний (facebook.com/Artur.Palatnyi)
Автор: Наталія Гурковська

Щоб бізнес розвивався та сприяв економічному розвитку держави, необхідно зменшити фіскальне навантаження на бізнес, усунути перепони в отриманні цільових кредитів підприємцями та повністю перевести спілкування бізнесу та держави в онлайн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови виконкому партії "УДАР Віталія Кличка" Артура Палатного у Facebook.

"Держава має не латати дірки в бюджеті за рахунок підприємництва, а інвестувати в розвиток бізнесу. "УДАР Віталія Кличка" впевнений, що успіх України залежить від розвитку бізнесу в нашій державі", - написав Артур Палатний.

"УДАР Віталія Кличка" сформулював пропозиції, як реально підтримати бізнес та покращити бізнес-середовище в Україні.

Перш за все потрібно суттєво вдосконалити систему оподаткування, вважають в "УДАРі". Зменшити фіскальний тиск на бізнес, будуючи податкову політику за принципом: "менше податків - більше прибутку - більше робочих місць". Адміністрування податків та підприємницької діяльності загалом має бути прозорим та зрозумілим.

Щодо фінансової підтримки бізнесу, важливо усунути складні процедури отримання кредитів для підприємництва, пише Палатний. За його словами, цільові програми кредитування мають дійсно підтримувати малий та середній бізнес, а не наближених до влади олігархів, які зараз використовують доступні кредити, щоб економити на відсотках.

Третій важливий напрямок - спрощення дозвільних процедур. Подання та отримання необхідних документів має відбуватися за принципами "єдиного вікна". Спілкування бізнесу та держави потрібно на 100% перенести в онлайн, не змушуючи підприємців частину документів подавати особисто, вважають в "УДАРі Віталія Кличка".

"І, безумовно, ключовим питанням формування сприятливого бізнес-середовища залишається оновлення судової системи. Підприємець повинен мати всі належні інструменти для захисту своїх прав та власності", - наголосив Артур Палатний.

Він нагадав, що саме бізнес штовхає економіку вперед, забезпечує роботою та доходами більшість людей. А будувати сильну, успішну європейську державу можуть тільки заможні громадяни.

У неділю – День підприємця. І ми вкотре будемо слухати заяви влади про підтримку малого та середнього бізнесу. А з...

Posted by Артур Палатний on Friday, September 3, 2021

Як повідомлялося, раніше Палатний озвучував пропозицію "УДАРу Віталія Кличка" внести ряд поправок до другого читання законопроекту №5600, щоб не допустити подорожчання нерухомості для громадян.

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Артур Палатний
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