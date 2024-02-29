В Палате представителей готовятся к одобрению помощи Украине в обход спикера Джонсона

Издание отмечает, что это редкий разрыв с руководством Республиканской партии в Палате представителей, которое сопротивлялось проведению голосования по помощи Украине из-за сильной оппозиции со стороны правых.

"Мы должны что-то сделать. Это экзистенциально, это чувствительно ко времени. Будь то наш продукт или чей-то другой, нам просто нужно доставить им деньги", - сказал Фицпатрик.

Фитцпатрик сообщил журналистам, что готовит так называемую петицию об увольнении, которая может привести к голосованию в Палате представителей, если она соберет 218 подписей. Такая петиция потребует поддержки со стороны небольшого количества республиканцев, если предположить, что она получит подписи большинства демократов в Палате представителей.

Этот маневр также требует определенного времени, а именно 30 дней, в течение которых Палата заседает, прежде чем ее можно будет поставить на голосование.

Что еще сказал Фицпатрик

По его словам, петиция будет готова к подписанию к началу марта, и дал понять, что ожидает, что она соберет несколько подписей республиканцев.

"Больше, чем вы думаете. Многие люди знают, что это правильный поступок", - таким образом конгрессмен ответил на вопрос о глубине поддержки республиканцев.

Один республиканец в Палате представителей, выступая на условиях анонимности, сообщил Axios, что они подпишутся, "если не будет другого прогресса".

Но Фитцпатрик также отметил, что просьба об увольнении в основном служит для того, чтобы "оказать давление, чтобы что-то сделать в ближайшее время".

Как республиканцы продвигают голосование за помощь Украине

Фитцпатрик и другие проукраинские республиканцы столкнулись с растущим давлением, требующим разрыва со своей партией по этому вопросу.

Группа под названием "Республиканцы за Украину" на прошлой неделе разместила рекламу в округах 10 проукраинских республиканцев в Палате представителей, призывая их подписать петицию об увольнении.

В четверг член палаты представителей Вайли Никель разослал каждому офису Палаты представителей флаг с надписью "Республиканцы Палаты представителей сдали Украину России".

Есть разные законы о помощи Украине

Фитцпатрик сказал, что он еще не решил, какую версию помощи Украине попытается вынести на рассмотрение петиция об увольнении.

Сенат принял законопроект на сумму 95 миллиардов долларов о помощи Израилю, Украине и Тайваню, но Джонсон ясно дал понять, что не будет голосовать за него в Палате представителей.

Фитцпатрик в контексте принятого Сенатом закона о помощи Украине сказал, что не знает, соберет ли он 218 голосов для петиции, поскольку отсутствие безопасности границ является проблемой для многих республиканцев.

Фитцпатрик вместе с тремя своими коллегами-республиканцами и четырьмя демократами представил законопроект на сумму 66 миллиардов долларов, который предусматривает сокращение военной помощи Украине, помощь Израилю и Тайваню, а также изменения в пограничной политике

Помощь Украине от США

Напомним, США уже несколько месяцев не могут одобрить новое финансирование помощи Украине. Из-за этого поставки вооружения нашим защитникам от американцев приостановлены.

Недавно Сенат США принял законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. Для нашей страны предусмотрено более 60 млрд. долларов.

Для того, чтобы решение о выделении денег вступило в силу, документ должна поддержать Палата представителей.

Спикер Палаты Майк Джонсон ранее заявлял, что пока не хочет выносить законопроект на голосование. Он считает, что деньги для Украины следует рассматривать в привязке к финансированию защиты границ США от мигрантов.

Несколько дней назад президент США Джо Байден собирал в Белом доме лидеров Конгресса, Джонсон также присутствовал. По итогам встречи никаких конкретных решений по Украине принято не было.