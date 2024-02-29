В Палате представителей готовятся к одобрению помощи Украине в обход спикера Джонсона

Республиканец Брайан Фицпатрик готовит попытку обойти спикера Палаты представителей Майка Джонсона, чтобы добиться принятия помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Издание отмечает, что это редкий разрыв с руководством Республиканской партии в Палате представителей, которое сопротивлялось проведению голосования по помощи Украине из-за сильной оппозиции со стороны правых.
"Мы должны что-то сделать. Это экзистенциально, это чувствительно ко времени. Будь то наш продукт или чей-то другой, нам просто нужно доставить им деньги", - сказал Фицпатрик.
Фитцпатрик сообщил журналистам, что готовит так называемую петицию об увольнении, которая может привести к голосованию в Палате представителей, если она соберет 218 подписей. Такая петиция потребует поддержки со стороны небольшого количества республиканцев, если предположить, что она получит подписи большинства демократов в Палате представителей.
Этот маневр также требует определенного времени, а именно 30 дней, в течение которых Палата заседает, прежде чем ее можно будет поставить на голосование.
По его словам, петиция будет готова к подписанию к началу марта, и дал понять, что ожидает, что она соберет несколько подписей республиканцев.
"Больше, чем вы думаете. Многие люди знают, что это правильный поступок", - таким образом конгрессмен ответил на вопрос о глубине поддержки республиканцев.
Один республиканец в Палате представителей, выступая на условиях анонимности, сообщил Axios, что они подпишутся, "если не будет другого прогресса".
Но Фитцпатрик также отметил, что просьба об увольнении в основном служит для того, чтобы "оказать давление, чтобы что-то сделать в ближайшее время".
Фитцпатрик и другие проукраинские республиканцы столкнулись с растущим давлением, требующим разрыва со своей партией по этому вопросу.
Группа под названием "Республиканцы за Украину" на прошлой неделе разместила рекламу в округах 10 проукраинских республиканцев в Палате представителей, призывая их подписать петицию об увольнении.
В четверг член палаты представителей Вайли Никель разослал каждому офису Палаты представителей флаг с надписью "Республиканцы Палаты представителей сдали Украину России".
Фитцпатрик сказал, что он еще не решил, какую версию помощи Украине попытается вынести на рассмотрение петиция об увольнении.
Сенат принял законопроект на сумму 95 миллиардов долларов о помощи Израилю, Украине и Тайваню, но Джонсон ясно дал понять, что не будет голосовать за него в Палате представителей.
Фитцпатрик в контексте принятого Сенатом закона о помощи Украине сказал, что не знает, соберет ли он 218 голосов для петиции, поскольку отсутствие безопасности границ является проблемой для многих республиканцев.
Фитцпатрик вместе с тремя своими коллегами-республиканцами и четырьмя демократами представил законопроект на сумму 66 миллиардов долларов, который предусматривает сокращение военной помощи Украине, помощь Израилю и Тайваню, а также изменения в пограничной политике
Напомним, США уже несколько месяцев не могут одобрить новое финансирование помощи Украине. Из-за этого поставки вооружения нашим защитникам от американцев приостановлены.
Недавно Сенат США принял законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. Для нашей страны предусмотрено более 60 млрд. долларов.
Для того, чтобы решение о выделении денег вступило в силу, документ должна поддержать Палата представителей.
Спикер Палаты Майк Джонсон ранее заявлял, что пока не хочет выносить законопроект на голосование. Он считает, что деньги для Украины следует рассматривать в привязке к финансированию защиты границ США от мигрантов.
Несколько дней назад президент США Джо Байден собирал в Белом доме лидеров Конгресса, Джонсон также присутствовал. По итогам встречи никаких конкретных решений по Украине принято не было.
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