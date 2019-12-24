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У Палаті представників США не виключають нові звинувачення Трампу

Новини » В світі     24.12.2019 - 09:26
У Палаті представників США не виключають нові звинувачення Трампу
Фото: Дон Макган (Flickr Gage Skidmore)

Судовий комітет звернувся в апеляційний суд Колумбії з вимогами зобов'язати дати свідчень Дона Макгана

В Палаті представників Конгресу США не виключають винесення нових статей звинувачення президенту Дональду Трампу в ході розслідування імпічменту. Про це повідомляє The Hill.

Повідомляється, що нові статті обвинувачення можуть бути винесені після свідчень у судовому комітеті Палати представників колишнього юрисконсульта Білого дому Дона Макгана. Щодо дачі показань Макганом судовий комітет звернувся в апеляційний суд округу Колумбія.

"Якщо показання Макгана призведуть до нових доказів, що підтверджує висновок про те, що президент Трамп зробив вимагають імпічменту злочини, які не підпадають під статті, схвалені Палатою представників, комітет буде діяти відповідно, включаючи, при необхідності, розгляд питання про те, рекомендувати нові статті для імпічменту", - йдеться в заяві комітету

Нагадаємо, 19 грудня Палата представників проголосувала за дві статті звинувачення проти Трампа в рамках процедури імпічменту. Трампа звинувачують у зловживанні владою та перешкоджання розслідуванню Конгресу в рамках імпічменту.

Відзначимо, в кінці листопада федеральний суддя Кетарджи Джексон Браун зобов'язала колишнього юриста Білого дому Дона Макгана дати свідчення у справі про імпічмент Трампа. Раніше дачу показань Макгана блокував Дональд Трамп.

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