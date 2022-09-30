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Палата представителей США одобрила выделение Украине 12,4 млрд долларов

Фото: Палата представителей США выделила Украине 12,4 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Палата представителей одобрила выделение Украине пакета финансовой помощи в размере 12,4 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

В дальнейшем закон о выделении финпомощи передадут на подпись президенту США Джо Байдену. Вчера Сенат США одобрил этот же законопроект. Предполагается, что 7,8 млрд долларов будет выделено на оборонные нужды, а 4,5 млрд долларов – на прямую бюджетную поддержку Украины.

Также этот документ возобновляет полномочия Белого дома передавать Украине оружие и оборудование со складов Министерства обороны США в новом финансовом году на сумму 3,7 млрд долларов.

Ранее мы писали, что американские законодатели включили 12,4 млрд дополнительной помощи Украине в проект государственного бюджета.

Также РБК-Украина писало о том, что США объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 1,1 млрд долларов. В пакет, кроме 18 новых HIMARS и систем противодействия дронам, войдут сотни единиц бронетехники и радары.

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