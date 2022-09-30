Палата представителей США одобрила выделение Украине 12,4 млрд долларов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times .

В дальнейшем закон о выделении финпомощи передадут на подпись президенту США Джо Байдену. Вчера Сенат США одобрил этот же законопроект. Предполагается, что 7,8 млрд долларов будет выделено на оборонные нужды, а 4,5 млрд долларов – на прямую бюджетную поддержку Украины.

Также этот документ возобновляет полномочия Белого дома передавать Украине оружие и оборудование со складов Министерства обороны США в новом финансовом году на сумму 3,7 млрд долларов.