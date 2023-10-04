RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Палата представителей США назначила временного спикера

Фото: палата представителей США проголосовала за временного спикера (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Палата представителей Соединенных Штатов назначила временным спикером Патрика МакГенри, после того как отправила в отставку Кевина Маккарти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

Патрик МакГенри от Северной Каролины был назначен временным спикером Палаты в соответствии с законом, принятым после терактов 11 сентября, действующим в случае освобождения должности спикера.

Большинство специалистов по регламенту Палаты представителей убеждены, что его полномочия будут очень ограничены: он сможет только вести заседание для выбора нового спикера.

Поиск нового спикера обещает быть очень сложной задачей: Демократическая партия не имеет большинства в Палате представителей и, следовательно, не может претендовать на кресло спикера.

Вместо этого группа трампистов-республиканцев (включающая несколько десятков конгрессменов) может заблокировать избрание любого спикера от своей партии. В январе выбрать Маккарте спикером удалось лишь на 15 попытке из-за сопротивления трампистов.

Увольнение Маккарти

Спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти отправили в отставку. За его увольнение проголосовали 216 конгрессменов. Против выступили – 210. Это первый случай в истории США, когда спикера Палаты представителей досрочно отправляют в отставку.

Его увольнение было вызвано договоренностями с Белым домом с целью предотвращения "шатдауна" в Соединенных Штатах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Конгресс США