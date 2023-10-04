Палата представителей США назначила временного спикера

Патрик МакГенри от Северной Каролины был назначен временным спикером Палаты в соответствии с законом, принятым после терактов 11 сентября, действующим в случае освобождения должности спикера.

Большинство специалистов по регламенту Палаты представителей убеждены, что его полномочия будут очень ограничены: он сможет только вести заседание для выбора нового спикера.

Поиск нового спикера обещает быть очень сложной задачей: Демократическая партия не имеет большинства в Палате представителей и, следовательно, не может претендовать на кресло спикера.

Вместо этого группа трампистов-республиканцев (включающая несколько десятков конгрессменов) может заблокировать избрание любого спикера от своей партии. В январе выбрать Маккарте спикером удалось лишь на 15 попытке из-за сопротивления трампистов.

Увольнение Маккарти

Спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти отправили в отставку. За его увольнение проголосовали 216 конгрессменов. Против выступили – 210. Это первый случай в истории США, когда спикера Палаты представителей досрочно отправляют в отставку.

Его увольнение было вызвано договоренностями с Белым домом с целью предотвращения "шатдауна" в Соединенных Штатах.