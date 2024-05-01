Палата представителей США на следующей неделе может рассмотреть отставку спикера Джонсона
Член Палаты представителей США скандальная республиканка Марджори Тейлор Грин хочет на следующей неделе инициировать голосование насчет отставки спикера Майка Джонсона.
Как сообщает РБК-Украина, заявление Грин приводит The Hill.
Радикальная республиканка Грин хочет в течение следующей недели "активировать" свое предложение об отставке Джонсона, которое она внесла в Палату представителей месяц назад. После этого нижняя палата Конгресса будет вынуждена рассмотреть его в течение двух дней.
"Как только он (Джонсон - ред.) стал спикером, он превратился в человека, которого никто из нас не признает", - отметила республиканка.
Также она добавила, что пока Джонсон сохраняет свою должность, "у республиканцев не будет большинства в Палате представителей".
При этом сторонник предложения Грин республиканец Томас Масси признает, что такое голосование скорее всего будет провалено.
Отметим, что Джонсона начали резко критиковать радикальные республиканцы. В частности, они недовольны тем, что спикер инициировал рассмотрение законопроекта с финансированием для помощи Украине.
Как реагируют демократы
Напомним, несколько дней назад демократ Джаред Московиц подчеркивал, что его партия не будет поддерживать инициативу Грин.
По его словам, если инициатива Грин будет принята, то это "позволит ей отстранить любого спикера".
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