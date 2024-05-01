Палата представителей США на следующей неделе может рассмотреть отставку спикера Джонсона

Радикальная республиканка Грин хочет в течение следующей недели "активировать" свое предложение об отставке Джонсона, которое она внесла в Палату представителей месяц назад. После этого нижняя палата Конгресса будет вынуждена рассмотреть его в течение двух дней.

"Как только он (Джонсон - ред.) стал спикером, он превратился в человека, которого никто из нас не признает", - отметила республиканка.

Также она добавила, что пока Джонсон сохраняет свою должность, "у республиканцев не будет большинства в Палате представителей".

При этом сторонник предложения Грин республиканец Томас Масси признает, что такое голосование скорее всего будет провалено.

Отметим, что Джонсона начали резко критиковать радикальные республиканцы. В частности, они недовольны тем, что спикер инициировал рассмотрение законопроекта с финансированием для помощи Украине.