Палата представників затвердила законопроект про фінансування уряду США

Фінансування американського уряду затверджено до вересня 2019 року

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов утвердила законопроект о финансировании федерального для избежания новой приостановки его работы ("шатдауна"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Известно, что финансирование американского правительства утверждено до сентября 2019 года включительно. В бюджете предусмотрено выделение 1,37 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

После утвердения документа он будет направлен главе Белого дома.

Напомним, перед этим в четверг, 14 февраля, Сенат Конгресса США утвердил законопроект о финансировании федерального правительства США для предотвращения "шатдауна", который мог наступить уже 15 числа в пятницу.

Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп готовится подписать законопроект о финансировании федерального правительства и одновременно объявить чрезвычайное положение в США с целью добиться финансирования строительства стены с Мексикой.