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Палата представників США проголосувала за санкції проти РФ і ембарго на енергоносії

Автор: Володимир Костирін

Палата представників США проголосувала за введення санкцій проти Росії та заборону на імпорт енергоресурсів через повномасштабну війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Голосування було в переважній більшості двопартійним, перевищивши 414-17 голосів.

Після затвердження палатою представників законопроект про санкції відправлять у Сенат, де йому потрібна деяка підтримка Республіканської партії, щоб подолати "поріг" у 60 голосів.

Законопроект включає заборону на імпорт енергоносіїв з Росії та дозволяє адміністрації президента США Джо Байдена накладати санкції на російських чиновників, причетних до порушень прав людини.

Він також наказує торговому представнику США домагатися виключення РФ зі Світової організації торгівлі.

Нагадаємо, США офіційно заборонили імпорт російської нафти, природного газу та вугілля - президент країни Байден підписав відповідний указ 8 березня.

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