Палата представників США проголосувала за санкції проти РФ і ембарго на енергоносії

Голосування було в переважній більшості двопартійним, перевищивши 414-17 голосів.

Після затвердження палатою представників законопроект про санкції відправлять у Сенат, де йому потрібна деяка підтримка Республіканської партії, щоб подолати "поріг" у 60 голосів.

Законопроект включає заборону на імпорт енергоносіїв з Росії та дозволяє адміністрації президента США Джо Байдена накладати санкції на російських чиновників, причетних до порушень прав людини.

Він також наказує торговому представнику США домагатися виключення РФ зі Світової організації торгівлі.