Палата представників США схвалила заборону на визнання Криму російським

За відповідний документ проголосували 427 конгресменів

Палата представителей Конгресса США одобрила запрет на признание оккупированного Крыма российским. За соответствующий документ проголосовали 427 конгрессменов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине.

Сообщается, что Палата представителей Конгресса США одобрила проект закона, который признает политикой США непризнание суверенитета Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами.

Кроме того, документ содержит запрет федеральным департаментам и агентствам США осуществлять любые действия или предоставлять любую поддержку, которая будет противоречить упомянутой политике США.

Напомним, ранее председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, выступая в поддержку законопроекта о политике США по непризнанию незаконной попытки аннексии Россией Крыма, подчеркнул, что считает необходимым достижение этой цели, а данный документ является четким сигналом поддержки партнерами США Украины.

7 марта Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США утвердил и рекомендовал к одобрению полным составом Нижней Палаты американского парламента проект закона, который определяет политикой США непризнания суверенитета РФ над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами.