У Конгресі США заявили про тверду підтримку курсу України в НАТО

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Еліот Енгель заявив про тверду підтримку приєднання України до НАТО

Глава Комітету у закордонних справах палати представників Конгресу США Еліот Енгель заявив про тверду підтримку приєднання України до НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в США в Facebook.

Голова Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, виступаючи на підтримку законопроекту про політику США щодо невизнання протиправної спроби анексії Росією Криму, наголосив, що вважає необхідним досягнення цієї мети, а даний документ є чітким сигналом підтримки партнерами США України.

Зазначимо, 7 березня Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США затвердив та рекомендував до схвалення повним складом нижньої палати американського парламенту проект закону, який визначає політикою США невизнання суверенітету РФ над Кримом, його повітряним простором чи територіальними водами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що членство України в Євросоюзі і НАТО стало стратегічною метою, яку парламент закріпив у Конституції. Реалізація цього завдання, згідно з прийнятими змінами до Основного закону, відтепер покладена як на президента, так і Верховну раду з Кабінетом міністрів.