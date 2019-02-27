Палата представників проголосувала за скасування режиму НС в США

Фото: Конгрес США (wikimedia.org)

За резолюцію, яка блокує режим НС, віддали голоси 245 американських законодавців

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів проголосувала проти пропозиції президента Дональда Трампа про введення режиму надзвичайного стану в США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Наголошується, що за резолюцію, яка блокує це рішення, проголосували 245 законодавців. Проти віддали голоси 182 члена палати конгресу, більшість з яких - республіканці. Однак, 13 членів Республіканської партії все ж підтримали скасування режиму НС на кордоні США з Мексикою.

Тепер резолюцію передадуть на голосування в Сенат. У разі блокування режиму НП сенаторами президент США попередив, що скористається правом вето.

Для скасування президентського вето конгресменам буде потрібно зібрати дві третини голосів проти декларації про НС як в Палаті представників, так і в Сенаті.

Нагадаємо, Юридичний комітет Палати представників Конгресу США заявив, що почав розслідування законності введення режиму НС в країні президентом Дональдом Трампом.