Палата депутатов Люксембурга признала Голодомор геноцидом украинского народа

Палата депутатов Люксембурга приняла решение о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"Палата депутатов Люксембурга приняла решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Нельзя забывать о миллионах жертв тоталитарного московского режима. Спасибо за поддержку Украины", - написал Шмыгаль.
Голодомор в Украине (1932-1933)
В 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода был совершён акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП(б) и правительством СССР.
28 ноября 2006 года Верховная рада Украины приняла закон
"О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине", который трактует события 1932-1933 годов как геноцид украинского народа.
Более 20 стран признали Голодомор геноцидом украинского народа.
Ранее Сенат Франции (верхняя палата парламента) поддержал признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинцев.
Также парламент Великобритании принял резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. В четверг, 25 мая, соответствующее решение единогласно было принято Палатой общин.
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