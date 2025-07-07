Полыхали частные дома: показаны последствия удара РФ по Битице

"В результате вражеской атаки по Битицкому старостату произошло возгорание двух частных домовладений. Еще около 20 зданий получили повреждения. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали все очаги пожара", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели также подтвердили, что в результате вражеского удара погибли два человека, еще двое получили ранения. Также они показали кадры с разрушениями после вражеского удара по Битице.