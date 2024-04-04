Пылали дома, среди жертв - спасатели. Какие последствия налета "Шахедов" на Харьков

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, сегодня, начиная с 01:16, по Харькову в целом враг выпустил по меньшей мере 15 вражеских беспилотников, часть из них сбили силы ПВО. Впоследствии в Воздушных силах ВСУ уточнили, что враг атаковал Харьков и область 20 "Шахедами", из них 11 удалось уничтожить.

Впрочем, есть и попадания. Они зафиксированы в Новобаварском, Слободском, Салтовском районах города.

Первый дрон попал по трехэтажке в Новобаварском районе. Когда работники ГСЧС прибыли разбирать завалы в трехэтажный жилой дом, оккупанты повторно обстреляли это место. В результате погибли трое спасателей - они были водителями ГСЧС. Кроме этого, тяжелые ранения получил сотрудник полиции. В этом районе было четыре попадания БПЛА в объекты гражданской инфраструктуры. Повреждены жилые дома, магазины, торговые павильоны, аптеки, автомобили, больница.

Другой удар пришелся на 14-этажку. Там повреждены квартиры с 8 по 12 этаж. Погибла 68-летняя женщина.

Позже, в 02:49 оккупанты нанесли удары по Салтовскому району, там без пострадавших.

Всего в результате атаки в городе повреждены три многоэтажки, три единицы пожарно-спасательной техники, два автомобиля скорой помощи, больница, админздание полиции.

Что известно о количестве жертв и пострадавших

Всего в результате обстрелов двух жилых домов погибли 4 человека (среди них трое работников ГСЧС). Еще 12 человек получили ранения. Среди пострадавших медсестра экстренной медицинской помощи, которая вместе с бригадой прибыла на место событий для оказания помощи, а также спасатель.

Также известно, что среди пострадавших есть 67-летний мужчина, который оказался под завалами в жилой трехэтажке.

К операции, продолжавшейся около трех часов, были привлечены около 10 чрезвычайников. Они с помощью ручного гидравлического инструмента и домкрата деблокировали человека и передали медикам.

Фото видео последствий

Как уже было сказано, один из "Шахедов" попал в жилую трехэтажку, частично разрушив ее крышу и верхний этаж, произошел пожар. Дом показал мэр города Игорь Терехов.

Фото: последствия попадания "Шахеда" в трехэтажку в Харькове (facebook.com/ihor.terekhov)

Кроме того, в результате попадания вражеского дрона в другой 14-этажный дом частично разрушены балконы верхних этажей, повреждены остекления и конструктивные элементы. Фактически разрушены квартиры с 8 по 12 этаж. Фото дома обнародовали в Харьковском ОВА и горсовете.

Фото: последствия попадания "Шахеда" в 14-этажку в Харькове (facebook.com/ihor.terekhov, https://www.facebook.com/synegubov.official)

Кроме того, в результате вражеской атаки повреждены автомобили ГСЧС и "скорой", прибывшие на место вызова.

Фото: в Харькове повреждены три единицы пожарно-спасательной техники и два автомобиля "скорой" (facebook.com/ihor.terekhov, https://www.facebook.com/synegubov.official)

Также в полиции показали первые минуты после атаки. Видео распространил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

"Страна-террорист и дальше бьет по мирному населению с применением тактики "двойных ударов", - отметил Белошицкий.

Почему не удалось сбить все дроны?

Как рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, около 01:00 была зафиксирована большая группа "Шахедов". Около 10 ударных БПЛА с территории России залетели в Харьковскую область и направились к самому городу. Несколько позже с территории Николаевской области также была зафиксирована другая группа "Шахедов", которая через ряд областей направлялась в Харьковскую область.

По его словам, противовоздушной обороне не удалось уничтожить все дроны из первой группы из-за близости Харькова к границам РФ.

"К сожалению, из-за близкого расстояния от границы с Российской Федерацией именно первой группы, которая была одной из массовых этой ночью, не удалось сбить все (дроны - ред.)", - объяснил Евлаш.

Обстрелы Харькова и ситуация в городе