Пылали дома, среди жертв - спасатели. Какие последствия налета "Шахедов" на Харьков

Российские войска этой ночью массированно атаковали Харьков "Шахедами". Враг цинично направил дроны по жилым домам, а в одном из районов нанес повторный удар, когда на место прибыли спасатели. Из-за атаки в городе есть жертвы и пострадавшие, среди которых и сотрудники ГСЧС.
Что известно о налете "Шахедов" на Харьков - читайте в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке материала использовались данные: главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, мэра Харькова Игоря Терехова, ГСЧС, начальника полиции Харьковской области Владимира Тимошко, заместителя начальника департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого, Воздушных сил ВСУ.
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, сегодня, начиная с 01:16, по Харькову в целом враг выпустил по меньшей мере 15 вражеских беспилотников, часть из них сбили силы ПВО. Впоследствии в Воздушных силах ВСУ уточнили, что враг атаковал Харьков и область 20 "Шахедами", из них 11 удалось уничтожить.
Впрочем, есть и попадания. Они зафиксированы в Новобаварском, Слободском, Салтовском районах города.
Первый дрон попал по трехэтажке в Новобаварском районе. Когда работники ГСЧС прибыли разбирать завалы в трехэтажный жилой дом, оккупанты повторно обстреляли это место. В результате погибли трое спасателей - они были водителями ГСЧС. Кроме этого, тяжелые ранения получил сотрудник полиции. В этом районе было четыре попадания БПЛА в объекты гражданской инфраструктуры. Повреждены жилые дома, магазины, торговые павильоны, аптеки, автомобили, больница.
Другой удар пришелся на 14-этажку. Там повреждены квартиры с 8 по 12 этаж. Погибла 68-летняя женщина.
Позже, в 02:49 оккупанты нанесли удары по Салтовскому району, там без пострадавших.
Всего в результате атаки в городе повреждены три многоэтажки, три единицы пожарно-спасательной техники, два автомобиля скорой помощи, больница, админздание полиции.
Всего в результате обстрелов двух жилых домов погибли 4 человека (среди них трое работников ГСЧС). Еще 12 человек получили ранения. Среди пострадавших медсестра экстренной медицинской помощи, которая вместе с бригадой прибыла на место событий для оказания помощи, а также спасатель.
Также известно, что среди пострадавших есть 67-летний мужчина, который оказался под завалами в жилой трехэтажке.
К операции, продолжавшейся около трех часов, были привлечены около 10 чрезвычайников. Они с помощью ручного гидравлического инструмента и домкрата деблокировали человека и передали медикам.
Как уже было сказано, один из "Шахедов" попал в жилую трехэтажку, частично разрушив ее крышу и верхний этаж, произошел пожар. Дом показал мэр города Игорь Терехов.
Фото: последствия попадания "Шахеда" в трехэтажку в Харькове (facebook.com/ihor.terekhov)
Кроме того, в результате попадания вражеского дрона в другой 14-этажный дом частично разрушены балконы верхних этажей, повреждены остекления и конструктивные элементы. Фактически разрушены квартиры с 8 по 12 этаж. Фото дома обнародовали в Харьковском ОВА и горсовете.
Фото: последствия попадания "Шахеда" в 14-этажку в Харькове (facebook.com/ihor.terekhov, https://www.facebook.com/synegubov.official)
Кроме того, в результате вражеской атаки повреждены автомобили ГСЧС и "скорой", прибывшие на место вызова.
Фото: в Харькове повреждены три единицы пожарно-спасательной техники и два автомобиля "скорой" (facebook.com/ihor.terekhov, https://www.facebook.com/synegubov.official)
Также в полиции показали первые минуты после атаки. Видео распространил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
"Страна-террорист и дальше бьет по мирному населению с применением тактики "двойных ударов", - отметил Белошицкий.
Как рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, около 01:00 была зафиксирована большая группа "Шахедов". Около 10 ударных БПЛА с территории России залетели в Харьковскую область и направились к самому городу. Несколько позже с территории Николаевской области также была зафиксирована другая группа "Шахедов", которая через ряд областей направлялась в Харьковскую область.
По его словам, противовоздушной обороне не удалось уничтожить все дроны из первой группы из-за близости Харькова к границам РФ.
"К сожалению, из-за близкого расстояния от границы с Российской Федерацией именно первой группы, которая была одной из массовых этой ночью, не удалось сбить все (дроны - ред.)", - объяснил Евлаш.
Напомним, что Харьков практически полностью остался без света после массированного российского обстрела энергосистемы 22 марта. Тогда Россия выпустила всего по Украине более 150 целей. После этой атаки в городе также возникли серьезные проблемы с подачей воды и тепла.
При этом часто россияне используют для ударов по городам С-300, которые бьют из Белгородской области, эти снаряды мгновенно долетают до Харькова. Кроме того, оккупанты чаще используют "Шахеды".
Вдобавок, 27 марта, оккупанты впервые за время войны против Украины выпустили по Харькову управляемые боеприпасы большого калибра.
Также распространяют слухи о якобы "новом наступлении на Харьков". Но городские власти успокаивают, что пока угрозы нет, а все остальное - это вражеское ИПСО.
Что касается текущей ситуации в регионе, то, как рассказал в интервью РБК-Украина глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в Харькове и области из-за массированных ударов по энергообъектам до сих пор применяются отключения света. Сейчас в среднем в одном доме в среднем электричества нет по 4 часа, а в некоторых районах и больше.
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