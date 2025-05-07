В Пакистане заявили о сбитии трех индийских самолетов и дрона, - СМИ

Генеральный директор медиа-крыла вооруженных сил Пакистана подтвердил Guardian, что по меньшей мере два самолета индийских ВВС были сбиты.

"Я подтверждаю, что мы сбили по меньшей мере два самолета ВВС Индии", - заявил генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри.

Отдельно высокопоставленный представитель сил безопасности на условиях анонимности сообщил, что военные сбили три индийских самолета.

"Мы сбили один самолет в Батхинде, индийской провинции Пенджаб, граничащей с пакистанской провинцией Пенджаб, и два самолета в оккупированном Индией Кашмире в Авантипоре и Ахнуре. Они находились в их воздушном пространстве после атак, и мы выпустили ракеты", - сказал чиновник.

Он добавил, что "Индия начала конфликт своими нападениями на мирных жителей Пакистана. Мы должны были ответить. Мы должны были защитить наш суверенитет".

В то же время, высокопоставленные источники в пакистанской разведке и правительстве сообщили, что кроме трех самолетов, также был сбит беспилотник.