В Пакистане заявили о сбитии трех индийских самолетов и дрона, - СМИ

Правительственные чиновники и военные генералы Пакистана заявили об уничтожении трех самолетов и одного беспилотника военно-воздушных сил Индии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian и CNN.
Генеральный директор медиа-крыла вооруженных сил Пакистана подтвердил Guardian, что по меньшей мере два самолета индийских ВВС были сбиты.
"Я подтверждаю, что мы сбили по меньшей мере два самолета ВВС Индии", - заявил генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри.
Отдельно высокопоставленный представитель сил безопасности на условиях анонимности сообщил, что военные сбили три индийских самолета.
"Мы сбили один самолет в Батхинде, индийской провинции Пенджаб, граничащей с пакистанской провинцией Пенджаб, и два самолета в оккупированном Индией Кашмире в Авантипоре и Ахнуре. Они находились в их воздушном пространстве после атак, и мы выпустили ракеты", - сказал чиновник.
Он добавил, что "Индия начала конфликт своими нападениями на мирных жителей Пакистана. Мы должны были ответить. Мы должны были защитить наш суверенитет".
В то же время, высокопоставленные источники в пакистанской разведке и правительстве сообщили, что кроме трех самолетов, также был сбит беспилотник.
Ночью 7 мая индийская армия атаковала ракетами территорию Пакистана и подконтрольных Пакистану районов Кашмира.
В Индии заявили об операции "Синдур", в рамках которой ударили по ряду объектов в Пакистане и оккупированном Пакистаном Джамму и Кашмире. В результате обстрела есть убитые и раненые.
Армия Пакистана начала ответную военную операцию и обещает жесткий силовой ответ.
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