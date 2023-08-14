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В Пакистане боевики атаковали военную колону, сопровождавшую делегацию из Китая

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Понедельник 14 августа 2023 05:22
В Пакистане боевики атаковали военную колону, сопровождавшую делегацию из Китая Фото: боевики в Пакистане атаковали военную колону (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Боевики атаковали пакистанский военный конвой недалеко от стратегического юго-западного порта Гвадар во время сопровождения делегации из Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Китай вложил значительные средства в богатую полезными ископаемыми провинцию Белуджистан, в том числе в развитие глубоководного порта Гвадар, несмотря на многолетнее сепаратистское повстанческое движение в этом районе.

"Во время операции террористы применяли стрелковое оружие и ручные гранаты", - говорится в заявлении отдела по связям с общественностью вооруженных сил.

Согласно официальным данным, двое боевиков были убиты, а военнослужащие и гражданские лица в ходе атаки не пострадали. Консульство Китая в Карачи осудило нападение, добавив в заявлении, что среди его граждан нет жертв.

Представитель пакистанской службы безопасности на условиях анонимности также сообщил, что двое нападавших погибли в перестрелке, в колонне никто не пострадал. По словам источника, атака была направлена ​​против китайских пассажиров, направлявшихся из аэропорта Гвадара в сторону строительной площадки в районе порта.

Сепаратистская группировка "Освободительная армия Белуджистана" взяла на себя ответственность за нападение.

Гвадар расположен недалеко от Ормузского пролива, важнейшего маршрута транспортировки нефти в Аравийском море, которая разрабатывается под руководством Китая.

Теракты в Пакистане

30 января этого года в северо-западном городе Пакистана Пешавар в мечети произошел террористический акт, в результате чего погибли более 80 человек, еще 57 получили ранения.

А в феврале боевики совершили нападение на офис начальника полиции в Карачи, крупнейшем городе Пакистана. В результате теракта погибли семь человек.

Кроме того, 30 июля террорист-смертник взорвал себя на массовом собрании людей - погибли 44 человека, еще около 200 получили ранения.

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