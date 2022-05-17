У Пакистані знову стався теракт. Постраждали 13 людей
На півдні Пакистану в портовому місті Карачі вибухнула бомба. За попередніми даними поліції, вибухівка була закладена в мотоциклі. В результаті теракту постраждали щонайменше 13 людей, включаючи правоохоронців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.
За інформацією правоохоронців, вибух стався недалеко від дороги MA Jinnah в Карачі (столиця провінції Сінд).
Також повідомляється, що ціллю зловмисників швидше за все був поліцейський патруль.
Місцеві сили безпеки та рятувальники прибули на місце НП і доставили поранених в найближчу лікарню. Кілька постраждалих перебувають у критичному стані.
Відповідальність за цей вибух не взяла на себе жодна група або окрема особа.
Нагадаємо, за день до цього, 15 травня, в Пакистані в провінції Хайбер-Пахтунхва смертник влаштував теракт. В результаті вибуху загинули 3 дітей і 3 військових.
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