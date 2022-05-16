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У Пакистані в результаті теракту загинули шестеро людей, серед яких троє дітей

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Пакистан, Понеділок 16 травня 2022 07:01
У Пакистані в результаті теракту загинули шестеро людей, серед яких троє дітей Фото: у Пакистані стався теракт (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

У Пакистані 15 травня в провінції Хайбер-Пахтунхва стався теракт. Смертник підірвав себе, в результаті чого загинули троє військових і троє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Вибух терориста-смертника забрав життя 3 співробітників служби безпеки і 3 дітей у віці від 4 до 11 років. Місцеві спецслужби розслідують інцидент, щоб ідентифікувати терориста-смертника і відстежити його кураторів і посередників

Рішуче засудивши вибух смертника, прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф висловив глибоку скорботу і жаль з приводу загибелі людей і висловив співчуття сім'ям загиблих.

Він заявив, що винні в таких злодіяннях є ворогами людства, і уряд Пакистану не залишить каменя на камені, щоб притягнути їх до відповідальності.

Нагадаємо, в Запоріжжі співробітники СБУ запобігли теракту. Зловмисник 1996 року народження планував здійснити теракт у центрі Запоріжжя на об'єкті масового скупчення людей. Він самостійно виготовив вибуховий пристрій і замаскував його під милицю.

Ми також писали про те, що в Ізраїлі стався теракт у День незалежності. Терористи вбили трьох цивільних, ще троє отримали важкі поранення.

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