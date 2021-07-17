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У Пакистані викрали дочку посла Афганістану: після тортур її відпустили

Автор: Дмитрий Кузнецов

Дочка посла Афганістану в Пакистані була викрадена невідомими в столиці країни Ісламабаді. Після тортур дівчину відпустили, зараз вона знаходиться в лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Афганістану.

"Міністерство закордонних справ Ісламської Республіки Афганістан з глибоким жалем повідомляє, що дочка афганського посла в Ісламабаді Наджибулли Аліхіла була викрадена невідомими по дорозі додому", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що дівчина "піддалася жорстоким тортурам" і потім була відпущена. Зараз вона знаходиться в лікарні. Про її стан не повідомляється.

МЗС Афганістану рішуче засудило це "мерзенне діяння" і висловило глибоке занепокоєння за безпеку дипломатів, членів їх сімей і співробітників дипмісій країни і консульства в Пакистані.

Відомство звернулося до влади Пакистану із закликом знайти викрадачів і притягнути їх до відповідальності, а також вжити заходів щодо забезпечення безпеки посольства у відповідність з міжнародними договорами і конвенціями.

Нагадаємо, раніше перший віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех звинуватив Пакистан у підтримці бойовиків руху "Талібан".

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посольствоАфганистанПакистан