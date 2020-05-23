У Пакистані підтвердили інформацію про осіб, що вижили в авіакатастрофі

Влада Пакистану підтвердила інформацію про двох осіб, що вижили після аварії літака "Пакистанських міжнародних авіаліній" в місті Карачі. Наразі відомо про майже 100 жертв авіакатастрофи.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними пакистанської влади, до місцевих медичних закладів після аварії літака доставили 97 тіл. Двоє людей, які перебували на борту літака Airbus A320, вижили.

"Останнє повідомлення про авіакатастрофу: 66 осіб були доставлені в медичний центр післядипломної освіти імені Джини, 31 тіло було доставлено до цивільної лікарні Карачі", - заявили представники місцевої влади.

Зазначається, що всього на борту літака перебували 99 людей.

Нагадаємо, 22 травня у місті Карачі літак національної пакистанської авіакомпанії впав на житлові будинки, після чого загорівся.

Сьогодні у Міністерстві закордонних справ України розповіли, чи були на борту пакистанського літака українські громадяни.

Додамо, раніше пакистанські ЗМІ повідомляли про осіб, що вижили після падіння літака в Карачі.