У Пакистані при падінні автомобіля з гірської дороги загинуло 7 осіб

В поліції Пакистану повідомили, що сьогодні, 7 квітня, на гірській дорозі автомобіль зірвався з обриву в річку, що привело до загибелі 7 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Старший офіцер пакистанської поліції Раджа Акмал заявив, що автомобіль перевозив пасажирів з долини Нілум в столицю контрольованої Пакистаном частині Кашміру Музаффарабад різко звернув з дороги і зірвався у прірву, після чого впав у річку.

Також він розповів, що рятувальниками і місцевими жителями були витягнуті тіла всіх загиблих, серед яких було дві жінки і одна дитина.

Зазначимо, що дорожньо-транспортні пригоди зі смертельними наслідками досить поширені в Пакистані. Вони спричинені низькими стандартами безпеки, а також ігноруванням правил дорожнього руху.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Непалі при падіння автомобіля з обриву загинуло 6 осіб. Інспектор поліції районного відділення Раджив Шреста розповів, що автомобіль Jeep прямував з району Солухумбу в бік Катманду, коли вилетів з дороги і впав з приблизно з 200-метрової висоти.