У Пакистані лавина накрила групу альпіністів

Рятувальні служби Пакистану повідомили, що у понеділок, 17 червня, група альпіністів, в яку входили 4 громадянина Італії та 3 громадянина Пакистану, під час гірської експедиції потрапили під лавину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ansa.it.

Повідомляється, що лавина сталася рано вранці понеділка в Ішкоманській долині на висоті близько 5300 метрів.

В даний час пакистанська армія розпочала організацію рятувальної операції, однак вона не почнеться раніше вівторка, 18 червня. Рятувальники розповіли, що в даний час погодні умови і віддаленість лавиноподібного району не дозволяють почати операцію вже зараз.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на Алтаї лавина накрила групу туристів, є загиблі. Лавина накрила групу з дев'яти туристів на Південно-Чуйском хребті, врятуватися вдалося лише двом, обидва вижили добралися до найближчого села, де зв'язалися з рятувальниками.

Нагадаємо, що в Швейцарії лавина накрила групу лижників. У поліції регіону Вале розповіли, що лавина зійшла біля села Фишерталь, рятувальники і літаки приступили до пошуку відразу ж після отримання інформації про зниклих без вести туристах.