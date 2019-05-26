ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Пакистані на акції протесту військові відкрили вогонь, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    26.05.2019 - 17:43
У Пакистані на акції протесту військові відкрили вогонь, є загиблі
Фото: протести в Пакистані (twitter.com/globalissuesweb)

В результаті стрілянини загинуло 3 людини, ще 15 отримали поранення

У Пакистані в регіоні Північного Вазірістану на акції протесту проти насильницьких зникнень людей військові відкрили вогонь по протестувальниках, що призвело до загибелі щонайменше 3 людей, ще 15 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Повідомляється, що акцію проводило пуштунський рух "Тахаффуз" близько контрольно-пропунсконого пункту в районі Хар-Камар. Один з лідерів руху розповів, що солдати відкрили вогонь у момент протестних акцій.

У той же час військові заявили, що протестувальники напали на військовий пост, а самим нападом командували члени Національних зборів Мохсін Давар та Алі Вазір. У військовому відомстві повідомили що Вазір і ще 8 членів протестного руху були заарештовані і взяті під варту.

Лідер руху "Тахаффуз" Манзур Паштин заявив, що вони будуть продовжувати мирні акції, щоб домогтися справедливості.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Джакарті в ході зіткнень з поліцією загинули шість осіб. Ще близько 200 демонстрантів отримали різні поранення і були госпіталізовані.

 

В Ізраїлі відбулася демонстрація проти імунітету Нетаньяху У Секторі Газа під час протестів поранили майже 20 палестинців
Новини України протестПакистанСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся