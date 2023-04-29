Пакистан намерен передать Украине ЗРК Anza Mark-II, - The Economic Times

Пакистан готовится к передаче Украине переносных зенитно-ракетных комплексов собственного производства Anza Mark-II.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economic Times.
Отмечается, что ЗРК будут поставляться через Польшу, согласно подписанному меморандуму по поставкам оборонного оборудования в Украину.
Так, польская фирма PHU Lechmar LLC выступит в роли покупателя-посредника, а канадская компания Tradent Global Solutions - консультанта-посредника.
ЗРК Anza Mark-II относится к серии переносных ракет класса "земля-воздух", предназначенных для противовоздушной обороны на расстоянии до 5 км.
Ранее сообщалось, что Пакистан в апреле отправит в Украину 230 контейнеров с военным снаряжением.
Также известно, чтоУкраина может получить от Пакистана 44 танка Т-80УД в обмен на финансовую поддержку стран Запада.
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