Пакистан увеличит оборонный бюджет на 17%: причем тут Китай

Согласно документам, опубликованным Минфином, правительство премьера Шехбаза Шарифа планирует потратить 2,55 трлн рупий (9 млрд долларов США) на оборону в 2026 финансово году. Это на 17% больше, по сравнению с показателем в 2,18 трон рупий в этом году.

Предполагается, что это будет самая крупная статья расходов после выплаты процентов по долгам - части бюджета, который премьер страны Шариф пытается оптимизировать, чтобы соответствовать требованиям кредитной программы МВФ.

На прошлой неделе Пакистан заявил, что Китай предложил продать ему 40 истребителей пятого поколения J-35, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, а также системы противоракетной обороны HQ-19.

После этого в понедельник, акции китайской компании AVIC Shenyang Aircraft Company - производителя истребителей J-35, которые являются центральном элементом пакета - взлетели на торгах в Шанхае на 10%. Таким образом, AVIC SAC возглавила "ралли" среди других компаний обороной промышленности.

Bloomberg отмечает, что Пакистан закупает большую часть своего оружия у Китая. Импорт из этой страны составил 82 запасов Исламабада в 2019-2023 годах в сравнении с 51% в 2009-2012 годах.

Конфликт с Индией

Напомним, что в мае между Индией и Пакистаном возник вооруженный конфликт. Он длился 4 дня и ознаменовал собой "худшее" за десятилетия столкновение между двумя ядерными соседями, при этом обе стороны обменивались ударами беспилотников и ракет.

Конфликт был спровоцирован атакой боевиков в апреле, в результате чего погибли 26 мирных жителей в индийском регионе Джамму и Кашмир. Индия обвинила Пакистан в ответственности, но Исламабад отрицает.

Также отмечается, что Пакистан поприветствовал использование китайского истребителя J-10C для уничтожения 6 индийских самолетов, в том числе 3 французских самолетов Rafale. Это вызвало переоценку оружия Китая и поставило под сомнение давние представления об их неполноценности в сравнении с оружием Запада.

Касаемо сбитых самолетов, Индия лишь подтвердила, что потеряла неуказанное количество истребителей.