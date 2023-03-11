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Пакистан предложил передать Украине более 40 танков Т-80УД, - СМИ

Фото: Пакистан предложил передать Украине более 40 танков Т-80УД (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина может получить от Пакистана 44 танка Т-80УД в обмен на финансовую поддержку стран Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Firstpost.

Пытаясь удержаться на плаву в условиях нарастающего экономического кризиса, Пакистан прибег к продаже оружия и боеприпасов Украине, ведущей борьбу с войсками России.

"Пакистан также предложил передать Украине 44 танка Т-80УД в обмен на финансовую поддержку стран Запада. Пакистан закупил эти танки у Украины в период с 1997 по 1999 год", - говорится в материале.

Издание отмечает, что с июля прошлого года Пакистан поставляет Украину партии боеприпасов для артиллерии и танков через Британию. Пакистан также использовал порты в Польше и Германии, чтобы помочь Украине.

Россия имеет 50 000 тонн пшеницы, чтобы помочь миллионам пакистанцев, борющихся с острой нехваткой продовольствия. Издание сообщает, что российский диктатор Владимир Путин попросил Китай убедить Пакистан не присоединяться к странам Запада по вопросам поддержки Украины.

Т-80УД

Основной боевой танк производства СССР представлен в 1987 году. Является модификацией Т-80У с дизельным двигателем 6ТД мощностью 1000 л.с. и зенитной пулеметной установкой с дистанционным управлением, проводимой ХКБМ.

Пакистан закупил 320 танков Т-80УД, на последних партиях которого использовались элементы конструкции Т-84 (в том числе башня новой конструкции).

Напомним, что Пакистан хочет увеличить поставки оружия Украине посредством использования немецкого порта. В начале месяца через него Исламабад уже направил в Киев 10 тысяч реактивных снарядов для использования в многоствольных реактивных системах залпового огня "Град".

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Пакистана Арфи Алви провели телефонные переговоры. Политики обсудили "зерновую инициативу".

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