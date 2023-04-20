Пакистан закупил первую партию российской нефти со скидкой

Пакистан сделал свой первый заказ на российскую нефть со скидкой в рамках новой сделки, заключенной между Исламабадом и Москвой, при этом один груз будет доставлен в порт Карачи в мае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал министр нефти страны Мусадик Малик агентству Reuters.
Покупка Пакистаном дает России новый рынок сбыта своей нефти, в добавок к растущим продажам Москвы в Индию и Китай, поскольку она перенаправляет объемы с западных рынков, где ее нефть была запрещена после вторжения в Украину.
Нефть со скидкой дает столь необходимую передышку бедному Пакистану перед лицом кризиса платежного баланса и критически низких валютных резервов. Импорт энергоносителей составляет большую часть внешних платежей страны.
В рамках сделки Пакистан будет покупать только сырую нефть, а не топливо, при этом ожидается, что импорт достигнет 100 тысяч баррелей в день, если первая сделка пройдет гладко, сообщил Reuters министр Малик.
"Наши заказы поступили, мы их уже разместили", - сказал он, подтвердив информацию из источников о том, что страна будет покупать только нефть, а не нефтепродукты.
По данным аналитической компании Kpler, в 2022 году Пакистан импортировал 154 тысяч баррелей нефти в день, что относительно невелико по сравнению с предыдущим годом. Большая часть нефти была поставлена ведущим мировым экспортером Саудовской Аравией, за которой следуют Объединенные Арабские Эмираты.
Если бы поставки российской нефти достигли 100 тысяч баррелей в день, это означало бы потенциально большое падение для ближневосточных поставщиков Пакистана.
Малик отказался сообщить, будут ли использоваться китайский юань и дирхам ОАЭ в качестве валют для транзакций, поскольку в Пакистане не хватает долларов. Он также не стал комментировать темпы импорта.
"Я не буду ничего раскрывать о коммерческой стороне сделки", - сказал он.
Он сказал, что пакистанская Refinery Limited сначала будет перерабатывать российскую нефть в пробном режиме, а затем Pak-Arab Refinery Limited (PARCO) и другие нефтеперерабатывающие заводы.
Министр энергетики России Николай Шульгинов в январе возглавил делегацию в Исламабад для проведения переговоров по сделке, после чего он заявил, что экспорт нефти в Пакистан может начаться после марта. Малик передал в Москву предложение провести переговоры по сделке в конце прошлого года.
Западные страны установили ценовой потолок в 60 долларов за баррель для всех, кто покупает российскую нефть в рамках санкций против Москвы, однако, согласно трейдерам и расчетам Reuters, Индия и Китай платят цены выше этого предела.
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