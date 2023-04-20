Пакистан закупил первую партию российской нефти со скидкой

Покупка Пакистаном дает России новый рынок сбыта своей нефти, в добавок к растущим продажам Москвы в Индию и Китай, поскольку она перенаправляет объемы с западных рынков, где ее нефть была запрещена после вторжения в Украину.

Нефть со скидкой дает столь необходимую передышку бедному Пакистану перед лицом кризиса платежного баланса и критически низких валютных резервов. Импорт энергоносителей составляет большую часть внешних платежей страны.

В рамках сделки Пакистан будет покупать только сырую нефть, а не топливо, при этом ожидается, что импорт достигнет 100 тысяч баррелей в день, если первая сделка пройдет гладко, сообщил Reuters министр Малик.

"Наши заказы поступили, мы их уже разместили", - сказал он, подтвердив информацию из источников о том, что страна будет покупать только нефть, а не нефтепродукты.

По данным аналитической компании Kpler, в 2022 году Пакистан импортировал 154 тысяч баррелей нефти в день, что относительно невелико по сравнению с предыдущим годом. Большая часть нефти была поставлена ведущим мировым экспортером Саудовской Аравией, за которой следуют Объединенные Арабские Эмираты.

Если бы поставки российской нефти достигли 100 тысяч баррелей в день, это означало бы потенциально большое падение для ближневосточных поставщиков Пакистана.

Малик отказался сообщить, будут ли использоваться китайский юань и дирхам ОАЭ в качестве валют для транзакций, поскольку в Пакистане не хватает долларов. Он также не стал комментировать темпы импорта.

"Я не буду ничего раскрывать о коммерческой стороне сделки", - сказал он.

Он сказал, что пакистанская Refinery Limited сначала будет перерабатывать российскую нефть в пробном режиме, а затем Pak-Arab Refinery Limited (PARCO) и другие нефтеперерабатывающие заводы.