Пакистан знову продовжив заборону на польоти

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Заборону на повітряний простір продовжили до 5 березня

Пакистан продовжив заборону на польоти у своєму повітряному просторі до 5 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення NOTAM на сайті Управління цивільної авіації Пакистану.

Повідомляється, польоти здійснюються тільки в аеропорти Карачі, Пешавара, Кветти та Ісламабаду, що працюють з обмеженнями. Зазначимо, минулого тижня стало відомо про часткове відновлення роботи чотирьох аеропортів Пакистану. У зв'язку із закриттям повітряного простору Пакистану світові авіакомпанії змінили маршрути сотень рейсів.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що в результаті обстрілу в Кашмірі між індійськими і пакистанськими військовими загинули 11 осіб. Бойові дії відновилися в ніч на суботу, 2 березня. Тоді загинули щонайменше 4 людини.

Ескалація конфлікту в Кашмірі почалася з середини лютого, коли смертник підірвав індійський конвой, в результаті чого загинули більше 40 поліцейських. Відповідальність за теракт взяла на себе "Джаиш-е-Мухаммад". Індія заявила, що має докази причетності офіційного Пакистану до цього теракту.