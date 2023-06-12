Пакистан получил первую партию нефти из РФ

В пакистанский порт Карачи прибыла первая партия российской сырой нефти со скидкой в рамках новой сделки, заключенной между Исламабадом и Москвой.
Об этом заявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
Разгрузка нефти из РФ будет происходить в понедельник, 12 июня.
"Это первая в истории поставка российской нефти в Пакистан и начало новых отношений между Пакистаном и Российской Федерацией", - отметил Шариф.
Глава пакистанского правительства также поблагодарил всех, кто "внес свой вклад в претворение в жизнь обещаний импорта российской нефти".
Между тем пока не ясно, как Исламабад будет производить оплату. Как сообщает агентство Reuters, нефть со скидкой стала для Пакистана облегчением, так как страна столкнулась с кризисом платежей и рисковала объявить дефолт по своему долгу.
Недавно Пакистан объявил о плане разрешить бартерную торговлю с РФ, Афганистаном и Ираном, что, по мнению аналитиков, может снизить потребность в долларах и риск трансграничной контрабанды энергоносителей.
Импорт энергоносителей составляет большую часть внешних платежей Пакистана. Ожидается, что импорт сырой нефти в страну достигнет 100 000 баррелей в день после прибытия первой партии.
Такая поставка нефти Пакистану дает РФ новый рынок сбыта, помимо продаж в Индию и Китай, поскольку Москва перенаправляет нефть с западных рынков из-за санкций по причине своей полномасштабной войны против Украины.
Отметим, что страны Запада установили ценовой потолок в 60 долларов за баррель для всех, кто покупает российскую нефть в рамках санкций против Москвы, однако, согласно трейдерам и расчетам Reuters, Индия и Китай платят цены выше этого предела.
Напомним, что первый заказ на уцененную российскую нефть Пакистан сделал в апреле.
ДОбавим, как заявил ранее посол Пакистана в США Масуд Хан, Пакистан покупает российскую сырую нефть со скидкой при одобрении Штатов.
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