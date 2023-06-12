Пакистан получил первую партию нефти из РФ

Разгрузка нефти из РФ будет происходить в понедельник, 12 июня.

"Это первая в истории поставка российской нефти в Пакистан и начало новых отношений между Пакистаном и Российской Федерацией", - отметил Шариф.

Глава пакистанского правительства также поблагодарил всех, кто "внес свой вклад в претворение в жизнь обещаний импорта российской нефти".

Оплата за нефть остается под вопросом

Между тем пока не ясно, как Исламабад будет производить оплату. Как сообщает агентство Reuters, нефть со скидкой стала для Пакистана облегчением, так как страна столкнулась с кризисом платежей и рисковала объявить дефолт по своему долгу.

Недавно Пакистан объявил о плане разрешить бартерную торговлю с РФ, Афганистаном и Ираном, что, по мнению аналитиков, может снизить потребность в долларах и риск трансграничной контрабанды энергоносителей.

Импорт энергоносителей составляет большую часть внешних платежей Пакистана. Ожидается, что импорт сырой нефти в страну достигнет 100 000 баррелей в день после прибытия первой партии.

РФ ориентируется на другие рынки

Такая поставка нефти Пакистану дает РФ новый рынок сбыта, помимо продаж в Индию и Китай, поскольку Москва перенаправляет нефть с западных рынков из-за санкций по причине своей полномасштабной войны против Украины.

Отметим, что страны Запада установили ценовой потолок в 60 долларов за баррель для всех, кто покупает российскую нефть в рамках санкций против Москвы, однако, согласно трейдерам и расчетам Reuters, Индия и Китай платят цены выше этого предела.

Напомним, что первый заказ на уцененную российскую нефть Пакистан сделал в апреле.

ДОбавим, как заявил ранее посол Пакистана в США Масуд Хан, Пакистан покупает российскую сырую нефть со скидкой при одобрении Штатов.