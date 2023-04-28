Пакистан покупает российскую нефть с согласия США, - дипломат

Пакистан покупает российскую сырую нефть со скидкой при одобрении Соединенных Штатов. Первая партия в страну прибудет в страну в ближайшее время.

Об этом заявил посол Пакистана в США Масуд Хан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

"Мы разместили первый заказ на российскую нефть, и это было сделано в консультации с правительством США. Между Вашингтоном и Исламабадом нет никаких разногласий на этот счет", - заявил Хан.

По его словам, американские дипломаты предположили, что Пакистан может свободно покупать все, что ниже или выше установленного ценового предела, и страна соблюдает это соглашение.

"Я думаю, что Вашингтон согласен с этим", — добавил Хан, не вдаваясь в подробности.

Он выступил всего через несколько часов после того, как премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил парламенту в Исламабаде, что его правительство вскоре должно получить первую партию российской сырой нефти.