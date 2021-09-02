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Пакистан відмовився приймати біженців з Афганістану: країна прийняла близько 3,5 млн афганців

Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Пакистану заявила, що більше не прийматиме біженців з Афганістану. Їх в країні вже знаходиться близько 3,5 млн афганців. Незважаючи на це до сухопутного переходу Спін-Болдак-Чаман на пакистано-афганському кордоні прагнуть тисячі охочих покинути країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Тільки в середу, 1 вересня, не менше 5 тисячам афганцям було відмовлено у В'їзді в Пакистан на пропускному пункті Спін-Болдак, зазначає телеканал. За даними його джерела, ця цифра може бути набагато більше.

Незважаючи на відмову пакистанської влади приймати біженців з Афганістану люди продовжують прагнути до кордону з Пакистаном. На КПП Спін-Болдак скупчилися тисячі афганців, охочих покинути країну. Вчора в тисняві там загинула щонайменше одна людина.

"Я ніколи ще не бачив такого величезного скупчення людей в Спін-Болдаку. Місця не залишилося, тисячі і тисячі рухалися до прикордонного пункту", - розповів телеканалу один з очевидців.

Нагадаємо, днем раніше влада ПАР відмовилася приймати біженців з Афганістану.

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АфганистанПакистанБіженці