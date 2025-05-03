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Пакистан "играет мышцами" перед Индией: запустил ракету на фоне угрозы войны

Фото: Пакистан провел ракетные испытания (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пакистанская армия провела испытания ракеты дальнего радиуса действия на фоне напряжения в отношениях с Индией. Страны находятся на грани войны после нападения боевиков на туристов в спорном регионе Кашмир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и Financial Express.

Так, пакистанские военные заявили об успешном запуске баллистической ракеты класса "земля-земля" Abdali. По информации Financial Express, она может бить по целям на расстоянии 450 километров. Как пояснили пакистанские военные, учения имели целью проверить навигационную систему и маневренные характеристики оружия.

Испытания ракеты состоялись в рамках учений INDUS - так в Пакистане называют реку Инд, доступ к которой перекрыла Индия после инцидента в Кашмире.

Bloomberg отмечает, что испытания ракеты Пакистаном состоялись через несколько дней после того, как индийские военные корабли провели испытательные запуски ракет, чтобы также "поиграть мышцами" и показать способность поражать удаленные цели.

Официально Индия еще не реагировала на пакистанские испытания. Но неназванные индийские чиновники заявили Bloomberg, что пуск ракеты - провокация, которая приведет к дальнейшему обострению конфликта.

В то же время в субботу, 3 мая, Индия запретила судам под флагом Пакистана заходить в индийские порты, а судам под индийским флагом - швартоваться в пакистанских портах. В Индии объяснили это решение обеспечением безопасности индийских активов, грузов и связанной с ними инфраструктуры.

Конфликт между Индией и Пакистаном

В конце апреля в спорном регионе Кашмир боевики напали на группу туристов и убили десятки людей. Нью-Дели обвинило в причастности к нападению Исламабад, который якобы поддерживает этих боевиков, и заблокировало доступ Пакистана к главному источнику воды - реке Инд. Пакистан предупредил, что блокада будет рассматриваться как "акт войны" и ответил собственными контрмерами.

Обе страны имеют ядерные арсеналы, что может превратить конфликт в ядерную войну. На обострение уже отреагировали в США. Ожидается, что госсекретарь Марко Рубио проведет переговоры со сторонами конфликта.

Больше о конфликте между Индией и Пакистаном читайте в материале РБК-Украина.

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