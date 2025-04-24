Пакистан готов принять меры против Индии в случае эскалации, - NYT
Пакистанские власти усиливают меры безопасности в связи с возможной военной реакцией Индии на недавний теракт в Кашмире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Как пишет издание, высокопоставленный представитель пакистанской службы безопасности, который говорил на условиях анонимности, заявил, что Пакистан будет осторожно относиться к любой эскалации напряженности, но будет пресекать вторжения Индии, если они произойдут.
Сейчас представители пакистанских сил безопасности заявили, что пока не зафиксировано необычной активности со стороны индийской армии.
В то же время международные наблюдатели предупреждают о риске просчетов и возможной эскалации ситуации, что может привести к нежелательным последствиям для обеих сторон.
Конфликт между Индией и Пакистаном
На днях в индийской провинции Кашмир боевики напали на туристов в горном регионе. Были убиты по меньшей мере двадцать пять человек.
На эти события уже отреагировала и Украина, которая осудила насилие. Подробнее о ситуации и реакции Киева, можно узнать в материале РБК-Украина.
А вот сегодня Индия решила выйти из исторического Договора о водах Инда, а взамен Пакистан пригрозил Индии войной. Все, что известно сейчас об обострении ситуации и взаимных ограничениях между странами, можно узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.