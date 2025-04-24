Пакистан готов принять меры против Индии в случае эскалации, - NYT

Пакистанские власти усиливают меры безопасности в связи с возможной военной реакцией Индии на недавний теракт в Кашмире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как пишет издание, высокопоставленный представитель пакистанской службы безопасности, который говорил на условиях анонимности, заявил, что Пакистан будет осторожно относиться к любой эскалации напряженности, но будет пресекать вторжения Индии, если они произойдут.

Сейчас представители пакистанских сил безопасности заявили, что пока не зафиксировано необычной активности со стороны индийской армии.

В то же время международные наблюдатели предупреждают о риске просчетов и возможной эскалации ситуации, что может привести к нежелательным последствиям для обеих сторон.