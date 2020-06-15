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Пакет допомоги від Конгресу США є свідченням успішного реформування сектору безпеки, - експерт

Новини » Політика     15.06.2020 - 18:17
Пакет допомоги від Конгресу США є свідченням успішного реформування сектору безпеки, - експерт
Фото: Україна-НАТО (з відкритих джерел)

За словами експерта, у порівняні з минулими роками сума допомоги не зменшилась

Пакет безпекової допомоги Україні від Конгресу США на 250 млн долларів на 2020 рік є черговим визнанням того, що Україна продовжує успішно реформувати сектор безпеки і оборони, відповідно до цілей європейської та євроатлантичної інтеграції та стандартів НАТО.

Про це написав політичний експерт Микола Мельник на своїй сторінці в Facebook.

"У порівняні з минулими роками сума ніяк не зменшилась, тож говорити про те, що США згортає свою підтримку України зарано", - пише експерт.

За його словами, цьогорічний пакет безпекової допомоги передбачає надання Україні різноманітних засобів спостереження, контрбатарейної боротьби, транспортних засобів, медичного обладнання, систем забезпечення кібернетичної безпеки та протидії російській пропаганді, тощо. Важливе місце у ньому посідає підтримка ВММ України.

"Також на минулому тижні (12 червня) рішенням Північноатлантичної ради Україну визнано учасником Програми розширених можливостей НАТО. Як партнер НАТО з розширеними можливостями, Україна зможе скористатися спеціально розробленими Альянсом індивідуальними можливостями для підтримки своїх подальших власних внесків в операції НАТО", - додає експерт.

Мельник також наголошує, що в рамках цього рішення, Україна матиме:

  • доступ до механізмів оперативного планування, обміну інформацією та оцінки ситуації на ранніх стадіях, а також до екстрених консультацій у випадку загрози кризи;
  • розширений діалог у сфері розвідки та обмін розвідувальними даними у відповідності до узгоджених процедур;
  • спільне планування та проведення навчань, а також гарантована участь у навчаннях Сил реагування НАТО та їх плануванні;
  • доступ до планування навчань та операцій на ранніх стадіях;
  • можливості для персоналу обіймати посади в Міжнародному військовому штабі НАТО та інших командних структурах Альянсу;
  • пріоритетний доступ до оцінки та сертифікації в рамках Концепції оперативних можливостей НАТО;
  • доступ до інформації Об’єднаного центру НАТО з аналізу та узагальнення досвіду операцій (Joint Analysis and Lessons Learned Centre – JALLC).

"Цей перелік не є вичерпним – додаткові можливості можуть бути запропоновані Альянсом в залежності від ситуації або виникнення такої потреби", - зазначає політолог.

Експерт наголошує, що Україна стала одним із шести партнерів Альянсу з розширеними можливостями, поряд з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією та Швецією. Кожен з цих партнерів має індивідуальні відношення з НАТО.

"Слід відмітити, що попри весь скепсис щодо зовнішньополітичного вектору України, по факту Україна демонструє відданість північно-атлантичному вектору розвитку і поки, що не збирається від нього відмовлятись. Статус партнера НАТО з розширеними можливостями жодним чином не перешкоджатиме подальшій реалізації стратегічного курсу України щодо набуття членства в НАТО", - підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше віце-прем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила в інтерв’ю "Європейській правді", що Україна прагне членства в Північноатлантичному альянсі після отримання статусу партнера з розширених можливостей. У Кабміні впевнені, що Україна буде членом НАТО.

Раніше у Кабінеті міністрів пояснили, що дає Україні новий статус в НАТО.

Додамо, глава Міністерства закордонних справи Дмитро Кулеба вважає, що Україна має надалі рухатися до членства у ЄС і НАТО.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Міністерство оборони УкраїниНАТО
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