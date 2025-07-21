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Падение истребителя на школу в Бангладеш: десятки погибших и более 100 раненых

Понедельник 21 июля 2025 15:54
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Падение истребителя на школу в Бангладеш: десятки погибших и более 100 раненых Фото: Истребитель упал на школу в Бангладеш (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В столице Бангладеш истребитель упал на территорию школьного кампуса. Погибли десятки людей, более 100 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В столице Бангладеш - Дакке по меньшей мере 19 человек погибли и более 100 получили ранения в результате падения учебного самолета Воздушных сил страны на территорию школы и колледжа Майлстоун в северном пригороде Уттары.

По официальным данным, самолет F-7 BGI, вылетевший около 13:06 по местному времени, разбился во время учебного полета. Пилот погиб на месте.

В Национальном институте ожоговой и пластической хирургии сообщили, что более 50 пострадавших, среди которых дети и взрослые, доставлены с ожогами различной степени тяжести.

Общее количество жертв может возрасти из-за неоднородности официальных данных.

Свидетели происшествия рассказывают о взрыве и моменте столкновения самолета со зданием школы, где учатся дети от 4 до 18 лет.

Один из преподавателей отметил, что видел, как самолет врезался непосредственно в здание, другой услышал сильный взрыв и увидел огонь и дым.

Спасатели ищут людей

На месте работают девять пожарных бригад и шесть машин скорой помощи. Спасатели разбирают обугленные завалы в поисках живых, одновременно эвакуируя пострадавших.

Глава временного правительства Мухаммад Юнус заявил, что будет проведено тщательное расследование инцидента, а пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

Он также выразил соболезнования семьям погибших и призвал все государственные органы максимально быстро отреагировать на ситуацию.

В Бангладеш объявили во вторник день траура, а национальный флаг приспущен по всей стране.

Что предшествовало

Инцидент произошел 21 июля в северном районе столицы Бангладеш - Уттара.

Учебный истребитель F-7 BGI ВВС страны упал на территорию школы и колледжа Milestone вскоре после взлета в 13:06 по местному времени.

По официальным данным, сразу после аварии сообщалось об одном погибшем и по меньшей мере четырех раненых. На видео с места происшествия видно масштабный пожар и густой дым, который поднимался над кампусом.

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