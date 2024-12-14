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Падения обломков и повреждения: последствия атаки РФ в Киевской и Черкасской областях

Фото: стали известны последствия атаки РФ в Киевской и Черкасской областях 14 декабря (t.me/kyivregionpolice)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 14 декабря РФ атаковала дронами Киевскую и Черкасскую области. Есть падения обломков БПЛА и повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Руслана Кравченко, Telegram главы Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца.

Киевская область

С вечера 13 декабря и ночью тревога в регионе объявлялась трижды, в области работали силы ПВО и есть сбитые цели. Несмотря на то, что пострадавших нет, а попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено, все же есть повреждения. 

"В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждено админздание предприятия, два складских помещения и автомобиль", - рассказал глава ОВА.

По данным Кравченко, возникший пожар уже ликвидирован, а оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки. 

Черкасская область 

Тревога продолжалась почти десять часов подряд. По предварительным данным, в пределах области уничтожено 25 "Шахедов". 

"Прошло без пострадавших - это самое главное. В одном случае обломками была повреждена линия электроснабжения - ремонтники сработали оперативно", - рассказал Табурец. 

Атака РФ по Украине

Тревогу в Украине объявили еще поздним вечером, 13 декабря. Она была объявлена из-за угрозы атак дронов.

В частности, тревога была объявлена в Киеве, а в Одессе гремели взрывы. Позже тревогу в Киеве из-за угрозы российских беспилотников объявляли еще раз.

Отметим. что в КГВА уже уточнили, что россияне направили на столицу дроны в ночь на 14 декабря. Силы ПВО уничтожили до 10 беспилотников, которые угрожали Киеву.

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