Падение цен на электроэнергию в сентябре соответствовало прогнозам и рыночной логике, - эксперт

По его словам, некоторые трейдеры не смогли правильно спрогнозировать динамику цен, которая была "абсолютно прогнозируемой".

"Некоторые трейдеры на рынке электроэнергии в своих контрактах на сентябрь не смогли спрогнозировать то, что было абсолютно прогнозируемым и только за половину сентября потеряли почти 1 миллиард гривен", - отметил он.

По словам эксперта, ошибочные ожидания трейдеров были связаны с недавними решениями.

"Почему-то у некоторых игроков возникла идея, что после поднятия НКРЭКУ в августе предельных цен, рыночные цены РСВ будут расти, или как минимум оставаться стабильными. Исходя из своих предположений ряд трейдеров заключил контракты с НАЭК Энергоатом по цене покупки заметно меньше, чем была в августе", - отметил Омельченко.

Зато рынок повел себя иначе - с начала сентября цены на РСВ начали резко снижаться.

"Это было ожидаемо, поскольку в этот период с одной стороны, завершается ремонтная компания "Энергоатома", спадает жара, что способствует сокращению спроса, а с другой - еще достаточно солнечных часов для СЭС", - пояснил Омельченко.

В этом контексте эксперт обратил внимание на две особенности украинского рынка. Во-первых, высокую конкуренцию.

"В Украине 221 компания имеет лицензию на трейдинг электроэнергией, 635 участников активно работают на платформах РДН/ВДР. Для сравнения: на бирже HUPX (Венгрия) - 115 компаний, на TGE (Польша) - 61, хотя польский рынок больше украинского. При таком количестве участников ни один трейдер или поставщик не могут занимать монопольное положение", - констатировал он.

И во-вторых, ключевую роль государственных компаний.

"В 2024 году доля "Энергоатома" в генерации - 54%, суммарно государственных компаний - 73%. В 2025 году эти показатели остаются на том же уровне (52% - "Энергоатом" за 8 мес). "Энергоатом" контролирует более 40% ресурса на свободном рынке (вне ПСО для населения). Аукционы "Энергоатома" на УЭБ являются главным источником ресурса и ценовым ориентиром для всех участников рынка", - подчеркнул Омельченко.