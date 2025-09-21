Падение цен на электроэнергию в сентябре соответствовало прогнозам и рыночной логике, - эксперт

В сентябре цены на рынке "на сутки вперед" (РСВ) резко снизились, что стало неожиданностью для части трейдеров и привело к значительным финансовым потерям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснения директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

По его словам, некоторые трейдеры не смогли правильно спрогнозировать динамику цен, которая была "абсолютно прогнозируемой".

"Некоторые трейдеры на рынке электроэнергии в своих контрактах на сентябрь не смогли спрогнозировать то, что было абсолютно прогнозируемым и только за половину сентября потеряли почти 1 миллиард гривен", - отметил он.

По словам эксперта, ошибочные ожидания трейдеров были связаны с недавними решениями.

"Почему-то у некоторых игроков возникла идея, что после поднятия НКРЭКУ в августе предельных цен, рыночные цены РСВ будут расти, или как минимум оставаться стабильными. Исходя из своих предположений ряд трейдеров заключил контракты с НАЭК Энергоатом по цене покупки заметно меньше, чем была в августе", - отметил Омельченко.

Зато рынок повел себя иначе - с начала сентября цены на РСВ начали резко снижаться.

"Это было ожидаемо, поскольку в этот период с одной стороны, завершается ремонтная компания "Энергоатома", спадает жара, что способствует сокращению спроса, а с другой - еще достаточно солнечных часов для СЭС", - пояснил Омельченко.

В этом контексте эксперт обратил внимание на две особенности украинского рынка. Во-первых, высокую конкуренцию.

"В Украине 221 компания имеет лицензию на трейдинг электроэнергией, 635 участников активно работают на платформах РДН/ВДР. Для сравнения: на бирже HUPX (Венгрия) - 115 компаний, на TGE (Польша) - 61, хотя польский рынок больше украинского. При таком количестве участников ни один трейдер или поставщик не могут занимать монопольное положение", - констатировал он.

И во-вторых, ключевую роль государственных компаний.

"В 2024 году доля "Энергоатома" в генерации - 54%, суммарно государственных компаний - 73%. В 2025 году эти показатели остаются на том же уровне (52% - "Энергоатом" за 8 мес). "Энергоатом" контролирует более 40% ресурса на свободном рынке (вне ПСО для населения). Аукционы "Энергоатома" на УЭБ являются главным источником ресурса и ценовым ориентиром для всех участников рынка", - подчеркнул Омельченко.