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Падение российского военного самолета в Иркутске: в ГУР назвали причину

Фото: названа причина падения военного самолета в Иркутске (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Причиной падения российского истребителя на жилой дом в Иркутске стало низкое качество проведенных ремонтных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки МО Украины.

В результате летных испытаний двух самолетов Су-30СМ над Иркутском, один из них потерпел аварию и упал на жилой дом. Экипаж погиб. Известно, что оба самолета проходили испытания после проведения ремонтных работ. Один из них после выполнения плана полета приземлился на аэродроме, второй остался в воздухе, а экипаж 20 минут не выходил на связь.

Первый самолет взлетел снова и приблизился к упавшему истребителю. Пилоты визуально засвидетельствовали, что экипаж аварийного самолета погиб, вероятно, из-за неисправной кислородной системы. После окончания топлива неисправный самолет упал на жилой дом в районе Новоленино.

Катастрофа российского самолета связана с низким уровнем выполнения ремонтных работ. В результате во время полета произошла разгерметизация салона. Экипаж не смог катапультироваться, что привело к гибели обоих пилотов. Имя одного из погибших – Виктор Крюков.

Ранее стало известно, что в России, вслед за авиакатастрофой в Ейске, упал еще один военный самолет. В этот раз на двухэтажный дом в Иркутске.

Также напомним, РБК-Украина писало о том, что, 17 октября, на жилой дом Ейска упал российский самолет. В результате авиакатастрофы трагедии погибли 15 человек.

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