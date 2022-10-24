Падение российского военного самолета в Иркутске: в ГУР назвали причину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки МО Украины.

В результате летных испытаний двух самолетов Су-30СМ над Иркутском, один из них потерпел аварию и упал на жилой дом. Экипаж погиб. Известно, что оба самолета проходили испытания после проведения ремонтных работ. Один из них после выполнения плана полета приземлился на аэродроме, второй остался в воздухе, а экипаж 20 минут не выходил на связь.

Первый самолет взлетел снова и приблизился к упавшему истребителю. Пилоты визуально засвидетельствовали, что экипаж аварийного самолета погиб, вероятно, из-за неисправной кислородной системы. После окончания топлива неисправный самолет упал на жилой дом в районе Новоленино.

Катастрофа российского самолета связана с низким уровнем выполнения ремонтных работ. В результате во время полета произошла разгерметизация салона. Экипаж не смог катапультироваться, что привело к гибели обоих пилотов. Имя одного из погибших – Виктор Крюков.