Падение российского беспилотника в Румынии: аналитики установили место

Аналитики обнаружили точку в румынском поле, где, вероятно, упал российский беспилотник во время очередной атаки страны-агрессора на портовую инфраструктуру Украины.

Фото: точка падения "Шахеда" в Румынии на карте (twitter.com/GeoConfirmed)

Эта точка находится на расстоянии менее чем полтора километра от села Плауру.

Что предшествовало

Напомним, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину в ночь на 4 сентября. Их целью стала портовая инфраструктура Одесской области на Дунае. Для своей атаки оккупанты использовали дроны-камикадзе “Шахед”.

Позже в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что российские беспилотники упали на территории Румынии, которая является страной НАТО.

Такую информацию уже опровергли Минобороны, МИД, а также президент Румынии Клаус Йоханнис.