Падение МиГ-29 в Одесской области: ГБР начало расследование и ищет "черный ящик"

Государственное бюро расследований начало расследование обстоятельств падения истребителя МиГ-29 ВСУ при отражении атаки дронов в Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.
Инцидент произошел вечером 10 августа 2026 года в Березовском районе Одесской области. Украинский истребитель выполнял боевое задание по уничтожению вражеских беспилотников.
В ходе активной фазы операции произошла нештатная ситуация, в результате которой самолет загорелся. Пилот потерял управление, но успел вовремя катапультироваться и сейчас угрозы его жизни и здоровью нет.
Следственно-оперативная группа ДБР прибыла на место падения сразу после инцидента и работала там всю ночь. Специалисты уже провели осмотр территории, изъяли и фиксируют обломки судна, а также опрашивают свидетелей и военных.
Сейчас продолжаются поиски бортового регистратора - "черного ящика". Данные с него имеют решающее значение для установления обстоятельств последних минут полета. Официальные версии причин авиакатастрофы будут объявлены после расшифровки и анализа этих материалов.
Фото: место падения истребителя МиГ-29 (dbr.gov.ua)
Кроме того, следователи проверят соблюдение правил подготовки, выполнения полета и эксплуатации летательного аппарата.
Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 416 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним, а также правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее за собой катастрофу).
Напомним, 29 июля во время выполнения боевого задания по перехвату целей в небе была потеряна связь с истребителем F-16.
Согласно предварительным данным, на борту самолета произошла нештатная ситуация, после летчик был вынужден катапультироваться