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Падение МиГ-29 в Одесской области: ГБР начало расследование и ищет "черный ящик"

11:28 11.08.2026 Вт
2 мин
Официальные версии причин авиакатастрофы объявят после расшифровки регистратора
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: Украина потеряла МиГ-29 (armyinform.com.ua)

Государственное бюро расследований начало расследование обстоятельств падения истребителя МиГ-29 ВСУ при отражении атаки дронов в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Инцидент произошел вечером 10 августа 2026 года в Березовском районе Одесской области. Украинский истребитель выполнял боевое задание по уничтожению вражеских беспилотников.

В ходе активной фазы операции произошла нештатная ситуация, в результате которой самолет загорелся. Пилот потерял управление, но успел вовремя катапультироваться и сейчас угрозы его жизни и здоровью нет.

Следственные действия и поиск бортового регистратора

Следственно-оперативная группа ДБР прибыла на место падения сразу после инцидента и работала там всю ночь. Специалисты уже провели осмотр территории, изъяли и фиксируют обломки судна, а также опрашивают свидетелей и военных.

Сейчас продолжаются поиски бортового регистратора - "черного ящика". Данные с него имеют решающее значение для установления обстоятельств последних минут полета. Официальные версии причин авиакатастрофы будут объявлены после расшифровки и анализа этих материалов.

Фото: место падения истребителя МиГ-29 (dbr.gov.ua)

Кроме того, следователи проверят соблюдение правил подготовки, выполнения полета и эксплуатации летательного аппарата.

Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 416 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним, а также правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее за собой катастрофу).

Напомним, 29 июля во время выполнения боевого задания по перехвату целей в небе была потеряна связь с истребителем F-16.

Согласно предварительным данным, на борту самолета произошла нештатная ситуация, после летчик был вынужден катапультироваться

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