Падение самолета на многоэтажку в Ейске: в сети появилось новое шокирующее видео

Самолет упал на 9-ти этажное здание.

Согласно заявлению Министерства обороны России, самолет потерпел крушение во время набора высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа.

"Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошла вспышка топлива самолета", - пояснили в ведомстве.

Как отмечает 7х7, в результате трагедии погибли 15 человек и более 20 жителей пострадали.