Падение курса доллара продолжается: сколько стоит валюта в Украине 13 февраля

В обменных пунктах Украины сегодня, 13 февраля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,10 гривен за доллар. Курс евро упал на 15 копеек до 42,85 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 13 февраля составляет 39,0644 гривен за евро (-0,3182 грн).

Напомним, глава НБУ Андрей Пышный заявил, что избыток средств в банковской системе Украины создает угрозу для курса гривны по отношению к доллару. НБУ хочет, чтобы напечатанные гривны не оказались на валютном рынке.

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