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Падение Ил-76: в ISW рассказали, как роспропаганда использует ЧП для дискредитации Украины

Фото: в ISW рассказали, как роспропаганда использует падение Ил-76 для дискредитации Украины (t me nexta_live)
Автор: Наталия Гурковская

Российские пропагандисты, обвиняя Украину в якобы "сбитии" самолета Ил-76 с военнопленными под Белгородом, преследуют сразу несколько целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Российские игроки информационного пространства воспользовались катастрофой Ил-76, чтобы посеять внутреннее недовольство в Украине и подорвать желание Запада продолжать оказывать военную поддержку Украине", - говорится в отчете.

Кроме того, в ISW приводит ряд заявлений представителей российского политикума, которые, по мнению составителей отчета, отчасти призваны посеять недовольство в Украине и усилить недоверие к украинскому правительству.

"(Это - ред.) согласуется с некоторыми другими российскими информационными усилиями, направленными на ослабление Украины внутри страны", - уточняют в отчете.

Кроме того, как отмечают в Институте изучения войны, российские официальные лица также сделали необоснованные заявления о том, что Украина якобы нанесла удар по Ил-76 ракетными комплексами, предоставленными США или Германией, вероятно, в попытке отговорить западных партнеров Украины предоставлять Украине критически важные системы ПВО, необходимые для непрерывной обороны Украины.

Падение российского самолета Ил-76

24 января в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. Первыми об этом сообщили российские Telegram-каналы.

В комментарии РБК-Украина источники в Силах обороны рассказали, что упавший в Белгородской области военно-транспортный самолет россиян Ил-76 перевозил ракеты для ЗРК С-300.

При этом в России стали придумывать свои "версии" ЧП. Так, в Минобороны РФ признали, что самолет упал, но якобы, "на борту находились 65 пленных украинских военнослужащих", а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

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